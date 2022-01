China desenvolve robô capaz de ler mente humana com alta precisão

Uma equipe de pesquisadores do Centro de Tecnologia de Inovação de Fabricação Inteligente da Three Gorges University (China) construiu um robô portátil que, aparentemente, pode ler a mente humana ao monitorar as ondas cerebrais e atividade muscular.

Em um estudo publicado na revista Chinese Journal of Mechanical Engineering e citado pelo jornal South China Morning Post, os desenvolvedores afirmam que o equipamento pode “reconhecer a intenção humana” com uma precisão de 96%.

O dispositivo foi testado em trabalhadores de uma fábrica, que não precisavam emitir comandos verbais ou realizar gestos quando precisavam de alguma ferramenta ou material, já que o robô reagia “quase instantaneamente”, recolhendo e entregando o objeto requerido.

“Na fabricação industrial moderna, o trabalho de montagem representa 45% da carga de trabalho total e entre 20% e 30% do custo total de produção”, ressaltaram os autores do estudo, adicionando que o robô poderia potencialmente aumentar a produção das linhas de montagem.

Segundo os cientistas, a aplicação deste tipo de robôs no mundo real tem sido limitada, já que “sua capacidade de reconhecer a intenção humana por vezes é imprecisa e instável”.

Para superar esta limitação, a equipe de pesquisadores e oito trabalhadores da fábrica submeteram o robô (que combina um detector de ondas cerebrais não invasivo e sensores que são colocados nos braços) a centenas de horas de treinamento”.

O detector de ondas cerebrais entendeu as intenções dos voluntários com aproximadamente 70% de precisão, porém o sinal era fraco e os trabalhadores tinham que “se concentrar muito” para que o robô recebesse uma mensagem clara.

Por outro lado, os sinais elétricos dos músculos coletados pelos sensores do braço eram mais estáveis, embora perdessem força à medida que os trabalhadores se cansavam.

De acordo com os cientistas, a combinação dos sinais cerebrais e musculares ajudou o robô a predizer as intenções da pessoa com grande precisão.

Além disso, o estudo observa que ao replicar estes resultados fora de um ambiente laboratorial, podem surgir inconveniências, já que o suor e movimentos irregulares dos trabalhadores podem afetar a qualidade dos sinais.

