Cheia do Rio Negro atinge segunda rua no Centro de Manaus

MANAUS — A rua Frei José dos Inocentes é a segunda rua do Centro de Manaus a ser atingida pela cheia do Rio Negro, em 2022, na cidade. Desde o dia 7 de maio, o nível da água ultrapassou a cota de inundação severa, de 29 metros.

Nesta terça (17), o nível do Rio Negro chegou à marca de 29,26 metros, segundo o Porto de Manaus. Com a subida das águas do rio na rua Frei José dos Inocentes, pontes de madeira já começaram a ser construídas por agentes da prefeitura para ajudar na locomoção pelo local.

A primeira rua da cidade a ser tomada pelas águas do rio foi a rua dos Barés. Na última semana, pontes de madeiras também já eram construídas para viabilizar a passagem dos pedestres na via. Por outro lado, é cada vez maior a dificuldade para os veículos trafegarem pela rua.

Municípios do AM em situação de emergência

No interior do Amazonas, 26 municípios estão em situação de emergência por conta da cheia dos rios, de acordo com relatório mais recente da Defesa Civil, divulgado na segunda-feira (16).

Situação de emergência é a classificação considerada de maior risco para a população, segundo a Defesa Civil do Estado.

De maneira geral, o acompanhamento, que é feito diariamente, tem três classificações: a de atenção, alerta e emergência.

Além dos 26 municípios em situação de emergência, o Amazonas também que tem dois municípios em situação de atenção e 31 em situação de alerta.

No dia 5 deste mês, o Rio Negro já havia atingido a cota de inundação de 27,50. A inundação severa foi registrada no dia 7 de maio, com 29,03.

Cota atual: 29,26 m.

Cota de inundação: 27,5 m.

Cota de inundação severa: 29 m.

Cota prevista para 2022: 29,40 m.

Ainda segundo os pesquisadores do CPRM, a cota máxima deve ser atingida no mês de junho e pode variar entre 28,7 e 30,10 metros. A probabilidade da previsão é de 80% de confiança.