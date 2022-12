Chegada do Papai Noel no Manaus Plaza Shopping acontece neste domingo (11)

O Manaus Plaza Shopping já está no clima de natal e para inaugurar a decoração e a visitação natalina vamos receber o bom velhinho dia 11 de dezembro às 15h.

A entrada é gratuita e o ponto de concentração será na entrada do shopping pela Avenida Djalma Batista às 15h. O lançamento do Natal no Manaus Plaza é um momento de celebrar junto com os clientes e lojistas essa época que é tão especial e mágica. Mais uma vez teremos uma decoração especial e o evento contará com a presença de mini influencers como: Kaylie Fadinha, Carlos Juliano, Eyshilla Letícia, Safira Vianna, Nefertari Esther, Herta Rafaella, Flavia Rocha, Tifane Lamarão, Eloisa Thereza, Nicolas, Yedda Hadassa, Audrey Sophia, Madu Navegantes, Debora Juliana, Maria Eloah, Clara Menezes, Maria Fernanda, Maria Luisa, João Corrêa e muito mais.

Teremos também personagens temáticos como biscoito de gengibre, boneco de neve, árvore de natal, duende, soldadinho, renas e noeletes. Pintura de desenhos, pintura facial, distribuição de doces e muito mais. Vai ser uma festa linda e super animada. Tudo isso para celebrar a chegada do Papai Noel junto com você e sua família. Simplesmente imperdível.

Já anotou nos lembretes a data e o horário né?! Dia 11, neste domingo, a partir das 15h. Então reúne as crianças e vem para o Manaus Plaza Shopping receber o Papai Noel.

Com informações da assessoria