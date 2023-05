Chegada de Lana Del Rey em Manaus causa euforia em fãs barés

Lana Del Rey, renomada cantora americana, desembarcou em Manaus nesta terça-feira (30), despertando euforia entre os fãs amazonenses ávidos por seu talento musical. No entanto, a chegada da artista foi recebida com ceticismo, levando muitos a duvidarem se realmente se tratava da aclamada cantora. Del Rey está no Brasil para participar do Festival MITA – Music Is The Answer, já tendo realizado sua primeira apresentação no Rio de Janeiro e com a próxima marcada para o próximo fim de semana em São Paulo.

Desde sua chegada ao país, Lana Del Rey tem proporcionado momentos memoráveis para seus seguidores brasileiros. A cantora foi avistada na célebre praia de Ipanema, no Rio de Janeiro, e também marcou presença em uma igreja no centro da cidade. Além disso, ela teve a oportunidade de vivenciar uma experiência singular ao visitar o emblemático Cristo Redentor. Hospedada juntamente com sua equipe em um hotel de selva nos arredores de Manaus, Del Rey se permite explorar a exuberância da natureza amazônica.

A presença de Lana Del Rey na Amazônia promete adicionar uma atmosfera especial a sua estadia no país, proporcionando momentos únicos e deixando memórias indeléveis tanto para a cantora quanto para os fãs brasileiros que têm a oportunidade de vivenciar esse encontro ímpar com um dos ícones da música internacional.