Chega à fase final recuperação de drenagem profunda no conjunto Petros

MANAUS — A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), segue com os trabalhos de recuperação do sistema de drenagem profunda no conjunto Petros, bairro Aleixo, zona Centro-Sul. As obras avançam para a fase final nesta sexta-feira, 14/10.

As equipes trabalham recuperando uma drenagem, cuja tubulação rompeu devido ao acúmulo de lixo descartado de forma incorreta no igarapé. No local, as equipes atuam concretando a via.

“Tanto os moradores do Petros quanto os do conjunto Tiradentes sofriam com alagamentos nas casas. Então, para sanar o problema, iniciamos esse trabalho emergencial, conforme determinou o prefeito David Almeida”, ressaltou o secretário de Obras, Renato Junior.

“Como medida definitiva, resolvemos trocar a tubulação de 1,5 metro pelas aduelas de 2,5 metros, de forma que as águas do igarapé e da chuva tenham maior vazão”, complementou Renato.

Após a etapa de concretagem, as equipes finalizam o serviço com a terraplanagem e aplicação de massa asfáltica, para liberar a via para o tráfego de veículos.

“Daremos continuidade, ainda, na contenção por rip-rap no outro lado da via, para garantir que a área não mais desbarranque”, afirmou o secretário.

