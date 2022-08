Chefe da polícia japonesa renuncia após assassinato de Shinzo Abe

O chefe da Polícia Nacional do Japão, Nakamura Itaru, anunciou nesta 5ª feira (25) que irá renunciar ao cargo. Nakamura afirmou que deixará o comando da polícia nacional para cuidar de questões pessoais. As informações são da agência japonesa NHK.

A renúncia é anunciada quase 2 meses depois da morte do ex-premiê japonês Shinzo Abe. Uma revisão indicou falhas no esquema de segurança que foi feito para o ex-primeiro-ministro.

“A Agência Nacional de Polícia considera necessário executar com firmeza medidas com base em requisitos de segurança que foram revistos sob um novo sistema destinado a prevenir qualquer repetição do problema. Hoje comuniquei à Comissão de Segurança Pública Nacional a intenção de deixar o cargo no esforço de rever questões pessoais”, disse o chefe da Polícia Nacional em conversa com jornalistas.

O pedido de demissão será encaminhado para a reunião dos ministros na 6ª feira (26.ago). Nakamura, com 59 anos, deixa o comando da polícia depois de 1 ano no cargo.

O ex-premiê japonês Shinzo Abe fazia campanha eleitoral em Nara no momento em que foi atingido por um tiro nas costas, em 8 de julho. O político foi levado inconsciente e já em parada cardiorrespiratória para o Hospital Universitário de Nara, na cidade de Kashihara.

Um ex-integrante da Marinha japonesa, identificado como Tetsuya Yamagami, de 41 anos, foi detido pela polícia. Fontes ligadas à investigação disseram à emissora de TV NHK que foi apreendida uma arma de fabricação caseira.

Segundo a polícia, os agentes presentes no local não perceberam a aproximação de Tetsuya. O diretor-geral da Polícia de Nara, Onizuka Tomoaki, também anunciou nesta 5ª feira (25) que deseja deixar o cargo.

Por Poder360