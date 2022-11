Check-up de Lula mostra inflamação na laringe por esforço vocal

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) realizou, neste sábado (12), uma série de exames de rotina no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo.

De acordo com nota divulgada pela equipe médica (leia a íntegra abaixo), a avaliação clínica contou com exames de imagem, como ecocardiograma, que monitora o coração; angiotomografias, que permitem a visualização de estruturas no interior das veias e artérias, e PET Scan, que mapeia o organismo de forma completa.

Segundo a equipe, os resultados estão normais e seguem apontando completa remissão do tumor diagnosticado em 2011.

Um outro exame endoscópico chamado nasofibroscopia, que avalia tecidos da cavidade nasal, faringe, cordas vocais e laringe, apresentou alterações inflamatórias decorrentes do esforço vocal e pequena área de leucoplasia na laringe.

Leucoplasias são lesões que se manifestam como placas brancas nas superfícies da mucosa oral. O médico Roberto Kalil Filho esclareceu que, em sua maioria, os casos de leucoplasia são benignos.

A equipe médica que atende o presidente eleito é coordenada pelos médicos Roberto Kalil Filho, Artur Katz e Rubens Brito.

Boletim Médico

Luiz Inácio Lula da Silva

12/11/2022 – 15hs

Por CNN BRASIL