‘Chaves’ deixa de ser exibido no SBT após 36 anos

A partir deste sábado (1º), o SBT não vai mais exibir os seriados “Chaves”, “Chapolin” e “Chespirito”. Segundo comunicado encaminhado pela emissora, a mexicana Televisa, detentora dos direitos das obras produzidas, enviou uma notificação à empresa de Silvio Santos na quarta (29) informando sobre a suspensão do contrato “por causa de um problema pendente a ser resolvido com o titular dos direitos das histórias”.

Também a partir deste sábado (1º), o Multishow não vai mais transmitir “Chaves” e “Chapolin” em sua programação. O canal a cabo já tinha anunciado em meados de julho que não tinha conseguido renovar os direitos de transmissão com a Televisa. As duas emissoras afirmam que tentam reverter a situação.

Os últimos episódios de “Chaves” no SBT estavam programados para ser exibidos na tarde desta sexta (31). O programa mexicano, que se tornou um dos símbolos da emissora de Silvio Santos, estreou no canal no dia 24 de agosto de 1984.

“A exibição dos seriados ‘Chaves’, ‘Chapolin’ e ‘Chespirito’ estaria garantida até 31 de julho, com possibilidade de renovação entre as partes, o que verbalmente havida sido confirmado. No entanto, a negativa em relação ao acordo com o grupo detentor de direitos intelectuais sobre as histórias, chegou a apenas poucos dias do fim do contrato. O SBT lamenta a decisão, principalmente em respeito ao seu público, que acompanha fielmente os seriados há tantos anos na emissora. A emissora continua na torcida para um acordo entre as duas empresas mexicanas o mais rápido possível e, se isto acontecer, teremos o prazer de informar aos fãs de ‘Chaves’, ‘Chapolin’ e ‘Chespirito’, imediatamente”, informa o SBT.

O problema teria sido ocasionado por uma mudança contratual entre a rede mexicana Televisa e o Grupo Chespirito, dono dos roteiros escritos por Roberto Gómez Bolaños (1929-2014), segundo informações do site Na Telinha.

O Multishow exibiu os programas mexicanos, que são sucesso no mundo todo e tem uma legião de fãs no Brasil, por dois anos. Em 2018, o canal pago adquiriu 500 episódios dos humorísticos, inclusive histórias inéditas que jamais tinham sido exibidas no SBT. “Seguimos tentando avançar com a negociação para manter a atração no canal, mas sem garantia da renovação”, informa o canal a cabo.

“El Chavo del Ocho”, nome original da série “Chaves”, foi exibido pela primeira vez em 20 de junho de 1971, no México. A série mostra a rotina e a interação de um grupo de pessoas em uma pequena vila, na qual o protagonista que dá nome a série, interpretado por Bolaños, vive em um barril.

O humorístico se popularizou pelos bordões repetidos por seus personagens caricatos, como “ninguém tem paciência comigo” e “foi sem querer querendo”. Já “Chapolin”, exibida originalmente até 1979 (e reprisada até hoje), parodiava programas americanos de heróis.

*Com informações do F5

