CGU publica dados do Bolsa Família no Portal da Transparência

Mantido pela Controladoria-Geral da União, o Portal da Transparência do Governo Federal, publicou, nesta terça-feira (11), a lista de beneficiários e os pagamentos do Novo Bolsa Família. Os dados estão disponíveis na consulta “Benefícios ao Cidadão”, abrangendo inicialmente os meses de março a maio de 2023. No período, o Governo Federal repassou um total de R$ 22 bilhões e 700 milhões em pagamentos.

A lista completa tem cerca de 20 milhões de beneficiários. No portal, é possível fazer filtros por Estado, município e mês de referência. Os usuários também podem utilizar a busca geral ou os filtros da consulta detalhada para encontrar um beneficiário específico, a partir do nome, do CPF ou do NIS, o Número de Identificação Social.

A CGU vai atualizar a lista mensalmente, a partir da base de dados encaminhada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.

O objetivo da publicação dos dados do Novo Bolsa Família é acompanhar a política de transparência já vigente para outros programas sociais do governo, além de permitir maior controle sobre os recursos destinados para essa política pública.