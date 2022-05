Cetam anuncia inscrição para 41 mil vagas em cursos EaD

MANAUS, AM — O Governo do Amazonas, por meio do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam), anuncia a inscrição para 41 mil vagas em cursos de qualificação profissional na modalidade de Ensino a Distância (EaD). Será dia 12 de maio, das 8h às 23h59 (horário de Manaus), pelo endereço https://cursos.cetam.am.gov.br.

Os interessados podem obter mais informações no edital que se encontra no site do Cetam (www.cetam.am.gov.br). As vagas são abertas a candidatos da capital e do interior do estado. Nesta oferta, estão sendo oferecidos 24 cursos, sendo 20 sem tutoria e 3 com mediação por tutoria.

As aulas são on-line, ofertadas pela Escola de Educação Profissional a Distância do Cetam (Cetam EaD). A unidade dispõe de uma plataforma chamada Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem (Avea), onde ficam armazenados os objetos necessários para a aprendizagem dos cursos.

Pré-requisitos

Dentre os pré-requisitos para participar do processo de seleção está a idade mínima de 16 anos para o candidato até a data de publicação do edital. No mais, é exigido que o aluno disponha de infraestrutura tecnológica mínima como smartphone, tablete ou computador, com acesso à internet. Também deve ter noções básicas de Informática.