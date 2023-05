Cetam abre mais de 18 mil vagas em cursos para o interior nesta segunda (29)

O Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam) oferta 18.945 vagas para cursos de Qualificação Profissional e da comunidade digital , na modalidade presencial, para as unidades do interior do Amazonas .

As inscrições, on-line, começam às 8h desta segunda-feira (29) e encerram às 23h59 do dia 31 de maio (horário de Manaus) pelo site https://cursos.cetam.am.gov.br.

O edital da oferta, com todos os detalhes sobre o processo seletivo, como pré-requisitos de participação e cronograma do certame, está disponível no portal do Cetam.

A instituição ressalta a importância para que os candidatos leiam atentamente o documento para esclarecer todas as dúvidas para que, no dia da inscrição, não percam tempo no processo.