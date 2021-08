Cetam abre inscrições para cursos de qualificação profissional EaD

O Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam), por meio de sua Escola de Educação a Distância (Cetam EaD), abre inscrição para 17 mil vagas em 17 cursos de qualificação profissional on-line. Serão ofertadas mil vagas em cada um dos cursos.

As inscrições poderão ser realizadas das 8h às 23h59 do dia 26/08/2021, ou até terminarem as vagas, pelo site: https://cursos.cetam.am. gov.br. Os interessados devem baixar o edital, ler cuidadosamente todas as orientações nele contidas e atentar-se para as disposições e prazos definidos.

Serão disponibilizados dois tipos de vagas: regular e reserva. A primeira trata-se da vaga real do curso; e a segunda de lista de espera.

As vagas ofertadas serão ocupadas pelo processo de ordem de chegada, ou seja, até o limite do número de vagas regulares e reservas oferecidas por curso.

Os candidatos que se inscreverem em vaga regular só terão sua vaga confirmada quando enviarem toda a documentação, conforme disposto no edital. As vagas que não forem preenchidas devido às inscrições não confirmadas serão ocupadas por candidatos inscritos em vagas reservas.

No dia 1º de setembro de 2021, o Cetam disponibilizará a lista de candidatos inscritos com vaga confirmada e a lista de espera com os reservas que ocuparão as vagas remanescentes.

Os cursos

Compostagem e horta doméstica; Contabilidade básica aplicada ao setor público; Elaboração de plano de negócio; Formulário Word e Google Forms; Fotografias utilizando dispositivos móveis; Libras nível I; Noções básicas de atendimento ao cliente; Noções de condução de atrativos turísticos; Noções de gestão para empreendedores; Noções de oratória; Noções de orçamento público; Noções de segurança na web; Noções básicas de organização de eventos; Produção textual; Recepção de eventos; Relações interpessoais no trabalho; e Rotinas administrativas básicas.

