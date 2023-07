Cetam abre inscrições para 90 vagas no curso de Metrologia Básica

O Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam), em parceria com o Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Amazonas (Ipem-AM), anuncia a abertura das inscrições para o curso de Qualificação Profissional em Metrologia Básica. O curso oferece 90 vagas e tem como objetivo capacitar profissionais na área de metrologia e está disponível para candidatos que tenham concluído a partir do Ensino Fundamental.

Com uma carga horária de 60 horas, o curso será ministrado na modalidade de ensino híbrido, combinando aulas on-line e presenciais. Os interessados devem realizar a inscrição exclusivamente através do site concursoscopec.com.br.

O período de inscrições começa nesta segunda-feira (3) e segue até às 16h do dia 7 de julho de 2023.

A metrologia é uma área fundamental para garantir a precisão das medições e a confiabilidade dos resultados em diversos setores, como indústria, comércio e serviços. O curso oferecido pelo Cetam, em parceria com o Ipem-AM, tem como objetivo fornecer aos participantes conhecimentos teóricos e práticos em metrologia básica, abordando temas como unidades de medida, instrumentos de medição e calibração.

Ao realizar a inscrição, os candidatos concordam automaticamente com as regras e disposições contidas no edital do Processo Seletivo, que já está disponível no site da Copec.

O curso é uma oportunidade para capacitação e aprimoramento profissional, oferecendo uma base sólida para atuação na área de metrologia. As vagas são limitadas, portanto, é recomendado que os interessados realizem a inscrição dentro do prazo estipulado.

Mais informações sobre o curso, incluindo o cronograma das aulas e conteúdo programático, podem ser encontradas no site da Copec.