Cetam abre hoje inscrições para 7,2 mil vagas em cursos técnicos

O Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam) abre inscrições para 7,2 mil vagas em cursos técnicos de nível médio e especializações técnicas neste domingo (28). As vagas são voltadas para candidatos de Manaus e outros 54 municípios do interior do Amazonas.

Na capital, o Cetam oferecerá 2.520 vagas em 26 cursos técnicos e 13 especializações, enquanto no interior serão 4.720 vagas em 35 cursos técnicos e seis especializações. Os interessados poderão se inscrever até o dia 12 de dezembro, das 10h às 16h, por meio do site Concursos Conpec.

Neste ano não será cobrada taxa de inscrição e o candidato não precisará realizar prova para disputar as vagas. A seleção será feita pelo coeficiente de rendimento do histórico escolar. O resultado final será divulgado em 07 de janeiro de 2022 nos sites da Copec e do Cetam.

