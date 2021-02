Cetam abre 3 mil vagas gratuitas em cursos a distância

O Governo do Amazonas, por meio do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas(Cetam), fará a primeira oferta do ano de cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC) na modalidade de Ensino a Distância (EaD).

Serão oferecidas 3 mil vagas, divididas em cinco cursos. As inscrições acontecerão dia 2 de março, totalmente on-line, das 8h às 17h ou enquanto houver vagas. O interessado deverá acessar o endereço eletrônico disponível clicando aqui, e preencher o formulário de inscrição.

O diretor-presidente do Cetam, Prof. Dr. José Augusto de Melo Neto, explica que as aulas serão ministradas pela Escola de Educação Profissional a Distância (Cetam EaD), unidade descentralizada de ensino do Cetam. “Nesse momento de pandemia, a educação a distância é mais uma oportunidade ofertada pelo Cetam para a qualificação técnica dos estudantes”, informa,

O professor relembra que no dia 18 de fevereiro o Cetam retomou as aulas de cursos técnicos por meio de ensino remoto, na capital e interior do Estado, beneficiando mais de 5 mil alunos. “Lançamos o ‘Guia Metodológico para o Ensino Remoto’ e demos treinamento a gestores, diretores e instrutores para que pudessem aplicar os conteúdos às turmas e todos tivessem um melhor aproveitamento.”

Inscrições

No período de 3 a 6 de março, após o preenchimento do formulário, o candidato deverá enviar, de seu e-mail pessoal para o e-mail inscricoesead@cetam.am.gov.br, cópias dos seguintes documentos: comprovantes de escolaridade conforme o pré-requisito do curso em que se inscreveu; RG; CPF; e o número de telefone para contato.

A diretora do Cetam EaD, Profª Dra. Lucimar Jacinto, reforça que os inscritos dentro do número de vagas, bem como aqueles que ficaram na lista de espera, deverão enviar, por e-mail, as cópias dos documentos solicitados. “A divulgação da relação dos inscritos será feita pelo site do Cetam EaD, dia 12 de março.”

De acordo com a diretora, dias 15 e 16/03 sairá a relação de chamada da lista de espera. “A efetivação das turmas no AVA (Ambiente Virtual de Aprendizagem) e envio dos logins e senhas de acesso ocorrerão de 17 a 20/03. O início das aulas está marcado para o dia 25 de março”, reforça Lucimar.

Os cursos ofertados na modalidade EaD são os seguintes: Noções de Segurança na Web, Noções de Gestão para Empreendedores; Criação de Formulário Word ou Google Formulário; Formação Continuada de Tutores a Distância e Criação e Organização de Sala de Aula Online na Plataforma Moodle.

Novo AVA – Dia 1º de março, um dia antes das inscrições para os cursos FIC, o Cetam EaD lançará seu novo Ambiente Virtual de Aprendizagem: https://ead.cetam.am.gov.br/. Ele está com uma identidade visual mais moderna. As alterações foram feitas para facilitar o acesso dos interessados. O objetivo é atender distintos perfis da educação profissional, como trabalhadores, professores, gestores dentre outros.

Conforme a professora Lucimar, a finalidade do AVA do Cetam EaD é abranger necessidades diversas de qualificação técnica profissional. Ele está direcionado ao desenvolvimento das competências e habilidades dos estudantes e de apoio à docência. “Desse modo, o Cetam EaD reafirma seu compromisso com a sociedade amazonense, promovendo a educação profissional e tecnológica, garantindo a qualidade na sua oferta educativa.”

Comentarios