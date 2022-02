Cerimônia de abertura dá início à Olimpíada de Inverno

Depois de 14 anos, Pequim e o emblemático Ninho do Pássaro voltam a receber uma Olimpíada. A cerimônia de abertura dos Jogos de Inverno começou nesta sexta-feira (4), com direito a show de imagens da festa chinesa. Confira!

A cerimônia de abertura é assinada pelo cineasta Zhang Yimou, diretor de clássicos chineses como Lanternas Vermelhas, além de filmes épicos de artes marciais

São mais de 3.000 artistas na belíssima apresentação que toma conta do estádio.

A base para a apresentação é uma tela de HD LED gigante, com 11.600 m², feita para imitar uma superfície de gelo cristalina.

Os Jogos Olímpicos de Inverno se realizam entre os dias 4 e 20 de fevereiro. Mais de 2.500 atletas de 91 países competem em modalidades como curling, hóquei, patinação artística, esqui e snowboard.

O Brasil tem 11 representantes em Pequim: Edson Bindilatti, Edson Martins, Erick Vianna, Rafael Souza e Jefferson Sabino (bobsled); Jaqueline Mourão, Eduarda Ribera e Manex Silva, do esqui cross-country; Nicole Silveira, do skeleton; Michel Macedo, do esqui alpino; e Sabrina Cass, do esqui estilo livre.

Ao todo, são 15 modalidades presentes nos Jogos. As disputadas no gelo são: curling, hóquei no gelo, patinação artística, patinação de velocidade, patinação de velocidade em pista curta, bobsled, skeleton e luge.

Modalidades na neve são: snowboard, esqui alpino, esqui cross-country, esqui estilo livre, salto de esqui, biatlo (esqui e tiro esportivo) e combinado nórdico (salto de esqui e esqui cross-country).

Apesar do clima de celebração, a festa de abertura dos Jogos de Inverno não terá representantes diplomáticos dos Estados Unidos, Dinamarca, Austrália, Canadá, Japão e Reino Unido. Os países fazem boicote ao evento por supostas violações do governo da China aos direitos humanos.

Outra ausência nesta edição será de atletas da Coreia do Norte. O país foi suspenso pelo COI (Comitê Olímpico Internacional) até o fim de 2022 por não enviar sua delegação aos Jogos de Tóquio, no ano passando, em razão da pandemia.

Antes dos desfiles dos países participantes, todos ficaram de pé no estádio para a execução do Hino Nacional da China.

Como sempre, a Grécia foi a primeira delegação a entrar no estádio olímpico. O Brasil foi a 16ª delegação a desfilar na cerimônia. Jaqueline Mourão e Edson Bindilatti são os porta-bandeiras do Brasil! O atleta detém o recorde nacional de participações em Jogos de Inverno, com quatro Olimpíadas no currículo. Já Jaqueline chega a oito Olimpíadas na carreira, entre Jogos de Inverno e de Verão.

Fonte: R7