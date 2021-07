Cerca de 594 amazonenses podem ter recebido dose de vacina vencida; confira

De acordo com dados presentes nos registros oficiais do Ministério da Saúde, pelo menos 26 mil doses vencidas da vacina AstraZeneca foram aplicadas em diversos postos de saúde do Brasil. Até o dia 19 de junho, as doses com prazo de validade expirados haviam sido utilizadas em pelo menos 1.532 municípios brasileiros, o que compromete a proteção contra a Covid-19.

Maringá, no Paraná, é a campeã no uso de vacinas vencidas. A cidade aplicou cerca de 3.536 doses com o imunizante da AstraZeneca fora da validade. Na maioria dos casos a aplicação foi apenas da primeira dose.

Em seguida, outros locais se destacam, como: Belém (PA), com 2.673, São Paulo (SP), com 996, Nilópolis (RJ), com 852, e Salvador (BA), com 824. Já as outras cidades tiveram um índice inferior ao de 700 vacinas vencidas.

Além disso, outras 114 mil doses da vacina AstraZeneca que foram distribuídas pelo país dentro do prazo de validade já expiraram. Porém, ainda não está claro se foram descartadas ou se continuam sendo aplicadas.

O imunizante AstraZeneca é a vacina mais usada no Brasil, correspondendo a 57% das doses aplicadas neste ano.

No Amazonas, segue abaixo os locais que realizaram aplicações fora da validade