Cerca de 300kg de pasta base de cocaína é apreendida com dupla no Coroado

Uma ação policial do Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc) nesta terça-feira (21) resultou na apreensão de aproximadamente 300 quilos de pasta base de cocaína e na prisão de Marcelo Queiroz de Araújo, 41, e Rodrigo Moura Silva, 36.

De acordo com o delegado Rodrigo Torres, diretor do Denarc, o material estava armazenado em uma residência localizada no bairro Coroado, na zona Leste de Manaus.

As investigações sobre o caso iniciaram há cerca de uma semana quando a polícia começou a receber denúncias anônimas informando que dois veículos estariam em movimentação suspeita durante a madrugada

“De imediato, nós passamos a realizar diligências no local, onde percebemos essa movimentação atípica durante a madrugada, de um caminhão baú e um carro que ia na frente fazendo a cobertura, para ver se o caminho estava tranquilo. Na manhã desta terça, Marcelo e Rodrigo saíram e, quando retornaram, fizemos a abordagem, encontrando o material ilícito em posse deles, o que gerou a prisão em flagrante dos indivíduos”, explicou o delegado.

Marcelo e Rodrigo responderão por tráfico de drogas, associação para o tráfico, posse irregular de munição de uso restrito e ficarão à disposição da justiça. A ação gerou cerca de R$ 8,5 milhões de prejuízo ao crime organizado.