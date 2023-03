Cerca de 2 mil atletas participam da 8ª edição da Corrida da Água, no domingo

A oitava edição da Corrida da Água, promovida pelo Grupo Literatus Educacional, será realizada no domingo (26) reunindo cerca de 2 mil atletas amadores e profissionais. São duas opções de percurso – 5km e 10km – com largada às 5h55 para o primeiro pelotão de pessoas com deficiência e às 6h para o pelotão de elite e geral, todos eles na avenida Governador José Lindoso (av. das Torres), que será interditada durante a corrida.

As inscrições para a Corrida da Água se encerraram no dia 20 de março, superando as expectativas da organização do evento. A competição será disputada nas seguintes categorias, masculino e feminino: geral, cadeirante, pessoa com deficiência visual e acima de 60 anos. Os vencedores – primeiro, segundo e terceiro lugares de cada categoria – serão premiados com troféus. Todos os participantes inscritos ganharão medalhas ao completar a prova.

“Estamos chegando à reta final da Corrida da Água e é sempre gratificante ver a população envolvida com o esporte e com a causa da economia e preservação dos recursos hídricos”, afirma a mantenedora do Literatus, Elaine Saldanha, lembrando que a corrida é uma das formas que o grupo encontrou para comemorar com a população o aniversário de 32 anos da instituição.

Kit do atleta

A entrega dos kits da Corrida da Água começa nesta sexta-feira (24), das 14h às 20h, e vai até sábado (25), das 10h às 14h, no Shopping Grande Circular. A organização do evento ressalta que não haverá entrega de kits no dia do evento. Também é importante lembrar que é necessário apresentar documento oficial de identidade com foto e o comprovante de inscrição enviado pela plataforma Ticket Sports para o e-mail do atleta.

O kit do atleta é composto por uma sacola, uma camiseta oficial da competição, uma viseira, uma squeeze, uma munhequeira e o número de identificação que é pessoal e intransferível, não podendo ser alterado ou rasurado.

O participante irá retirar o chip da competição no dia e local da prova, a partir das 5h, somente com o número de peito e com o ticket de chip. O uso do chip é obrigatório.

SERVIÇO

O que: 8ª Corrida da Água

Quando: dia 26 de março, domingo

Horário: a partir das 5h55

Onde: avenida Governador José Lindoso (av. das Torres) próximo à PMZ