Cerca de 111 mil candidatos participaram hoje do concurso público da PMAM

Concurseiros do Amazonas realizaram, na manhã deste domingo (06/02), as provas para cargo de nível médio do concurso público da Polícia Militar do Amazonas (PMAM). Ao todo, cerca de 111 mil candidatos se inscreveram no edital. Esta é a primeira vez em mais de 10 anos que o Governo do Estado promove seleção para profissionais do órgão de Segurança Pública. As provas são de responsabilidade da Fundação Getulio Vargas (FGV).

Além da capital, as provas ocorrem também nos municípios de Coari, Eirunepé, Humaitá, Itacoatiara, Parintins, Tabatinga e Tefé. O concurso iniciou às 8h, com os portões fechando às 7h45. Ainda na tarde deste domingo, serão realizadas as provas para nível superior.

O comandante-geral da PMAM, coronel Vinicius Almeida, acompanhou a abertura dos portões na Universidade Nilton Lins, um dos locais do concurso, na zona centro-sul de Manaus. Ele parabenizou e agradeceu ao governador Wilson Lima pela realização do concurso público.

“Isso aqui vem enriquecer a tropa, trazer novos ares, trazer pessoas jovens para iniciar a sua carreira dentro da instituição, e isso nos engrandece também, porque a gente pode prestar um serviço melhor à sociedade. Acho que o principal objetivo do concurso é esse: colocar mais efetivo para fazer uma prestação de serviço excelente para a população amazonense”, afirmou o comandante-geral da PMAM.

Ao todo, estão sendo ofertadas 1.350 vagas, divididas em três categorias: mil vagas para aluno soldado (nível médio), 320 vagas para aluno oficial (nível superior) e 30 vagas para aluno oficial de saúde (nível superior).

Titular da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), general Carlos Alberto Mansur também acompanhou a aplicação das provas na Universidade Nilton Lins e destacou o número de inscritos.

“Hoje é um dia histórico aqui para o estado do Amazonas. Iniciamos as provas para os agentes da segurança pública, um esforço muito grande do nosso governador, do senhor Wilson Lima, para que esse dia histórico realmente acontecesse. Hoje, nós temos, em todo o estado do Amazonas, mais de 110 mil candidatos para realizar a prova da Polícia Militar. Em todo o estado, são mais de 170 locais de prova”, completou o secretário da SSP-AM.

Candidatos

O professor de Educação Física, Davi Oliveira, de 26 anos, foi um dos amazonenses que se inscreveram no concurso público da PMAM. Confiante, ele conta que se preparou durante seis meses para o certame e chegou a comprar um pacote de aulas on-line.

“Espero que dê tudo certo, estou confiante e gostaria de desejar boa sorte a todos. [O concurso] é uma boa iniciativa para preencher um déficit que a gente tem e a população precisa. Todos nós precisamos e a gente acredita que possa melhorar o nosso estado, e isso é bom para todo mundo”, acrescentou o professor.

Raner Dias, 24, veio de Presidente Figueiredo (distante 117 quilômetros de Manaus) para realizar as provas de nível médio e superior, na capital. “A expectativa é muito grande, vim de Presidente Figueiredo para realizar a prova, espero que dê tudo certo, em nome de Jesus. A preparação foi um pouco difícil, por conta de conciliar estudos e trabalho”, revelou.

Estudante de Enfermagem, Luana Silva, 21, espera ser aprovada no concurso e deixar a família orgulhosa. “Estudei bastante e me preparei bem, espero que, graças a Deus, dê tudo certo. Comprei apostilas e estudei on-line, fazendo as provas antigas”, finalizou.

Fonte: Assessoria