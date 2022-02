Centros Municipais de Testagem e UBSs realizaram 109 mil testes de Covid-19

Os cuidados com a população e o constante trabalho de combate à pandemia da Covid-19 levaram a Prefeitura de Manaus a montar, no último mês de janeiro, dois centros de testagem para o oferecimento de teste rápido antígeno à população. A medida emergencial funcionou por 21 dias e foi implantada para acelerar os diagnósticos de casos suspeitos de síndromes gripais e desafogar as Unidades Básicas de Saúde (UBSs), recomendando o isolamento às pessoas que tiveram resultado positivo nos testes.

Os centros foram criados pelo município no momento mais crítico de expansão da variante ômicron e do aumento de casos de influenza, para descentralizar a assistência aos usuários do sistema público de saúde. Além dos testes, as pessoas que tiveram diagnóstico positivo para o novo coronavírus, passaram por consulta médica e receberam medicamentos, no mesmo local.

Ao todo foram 71.752 pessoas testadas nos dois centros. Somando-se aos testes oferecidos nas UBSs de 3 a 31 de janeiro, esse número ultrapassa a 109 mil. Nos 15 dias em que funcionou, no período de 12 a 28 de janeiro, o Centro Municipal de Testagem instalado no Studio 5 Centro de Convenções, na zona Sul, realizou 41,6 mil testes rápidos para a identificação do novo coronavírus.

Já o do Centro de Convenções Vasco Vasques, na zona Oeste, que também funcionou por 15 dias, entre 19 de janeiro e 4 de fevereiro, garantiu a realização de outros 30 mil testes, por meio de parceria com o governo do Amazonas. De 3 a 31 de janeiro, as UBSs realizaram juntas 37.286 testes.

Com a diminuição gradativa da procura por testes, de uma média de mais de 3 mil testes diários, passou-se a menos de 800, os dois centros foram desativados, porém os testes continuam a ser oferecidos nas UBSs de referência para o atendimento dos casos suspeitos de Covid-19. Confira aqui a unidade de saúde mais próxima: https://bit.ly/ubscovidmanaus.

A pandemia ainda não acabou. Por isso, lembre-se: sintomas comuns de gripe como febre, dor de cabeça, dor de garganta, dor no corpo, coriza e mal-estar, não devem ser ignorados. Procure uma unidade de saúde para fazer o teste e receber o tratamento adequado.

O cuidado continua e o trabalho não para.

Prefeitura de Manaus.