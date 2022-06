Centros de Convivência da Família instruem comunitários a preservar o meio ambiente

MANAUS — Ações ambientais com oficina de compostagem, doação de mudas e distribuição de informativos sobre o tema, junto à comunidade, foram realizadas nesta sexta-feira (03/06) nos Centros de Convivência da Família (CECFs) Maria de Miranda Leão, no bairro Alvorada; Teonízia Lobo, no Mutirão; e André Araújo, na Raiz. As ações fazem parte das comemorações pelo Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado no dia 5 de junho.

Administrados pelo Governo do Amazonas, sob o comando da Secretaria de Estado de Assistência Social (Seas), os seis CECFs e o Centro de Convivência do Idoso (Ceci), trabalham no sentido de fortalecer vínculos entre o poder público e a sociedade.

No CECF Miranda Leão, as participantes dos grupos Mais Ativo, Estimulando a Memória e Alegria participaram da Oficina sobre Compostagem, ministrada pelo técnico agrícola do Instituto Federal do Amazonas (Ifam), Domingos Barros, que ensinou as participantes fazerem compostagem doméstica, que pode ser utilizada tanto em casas como em sítios.

O técnico explicou que a mistura de pó de serra, esterco de animais (galinha, porco etc) e casca de frutas e verduras resulta numa excelente compostagem. Segundo Domingos Barros, o pó de serra pode ser substituído por formas de ovos ou cascas de ovos trituradas, que são misturadas com os estercos de animais e as cascas de frutas. “A adubação e a irrigação permitem o plantio de qualquer planta, seja comestível ou para jardinagem”, disse.

Disposta a “meter a mão na terra”, Francisca de Lima, 62, participante do grupo Alegria, anotou tudo o que o técnico agrícola explicou, porque está disposta a fazer a compostagem de suas plantas. “O preço da terra preta está muito elevado, por isso vou aproveitar o que aprendi na oficina de compostagem para fazer meu adubo natural”, mencionou.

Mudar comportamento

O Centro de Convivência da Família Professora Teonízia Lobo também realizou uma Roda de Conversa, nesta sexta-feira, sobre a importância do Dia Mundial do Meio Ambiente, com foco na mudança de comportamento dos moradores do bairro Mutirão. Os participantes receberam informações sobre coleta seletiva do lixo doméstico, como evitar jogar lixo nos igarapés, e nas ruas, bem como, produção doméstica de hortaliças.

O diretor do Teonízia Lobo, Hefranio Maia, disse que a ação foi realizada nas primeiras horas da manhã, com o objetivo de envolver todas as participantes do treino funcional, que além de orientações sobre a preservação do meio ambiente, foram contempladas com mudas de plantas frutíferas e hortaliças, cuja distribuição atingiu 100 unidades”, informou.

No CECF André Araújo, a programação aconteceu na parte da tarde, com a realização de uma oficina de artigos com materiais recicláveis. O tema ambiental vai continuar a ser trabalhado pelo centro, na próxima semana, com os integrantes dos grupos de convivência, tanto de idosos como jovens e adolescentes.