Centro de Testagem do Vasco Vasques inicia atendimento nesta quarta (19)

A Prefeitura de Manaus informa que o segundo Centro Municipal de Testagem para Covid-19, localizado no Centro de Convenções Vasco Vasques, zona Oeste, está sendo montado e abrirá nessa quarta-feira, 19/1.

Nesta terça-feira, 18/1, o teste rápido de antígeno para Covid foi oferecido no Centro Municipal de Testagem do Studio 5, até as 19h, e nas unidades básicas de saúde, conforme horários e locais disponíveis no link https://bit.ly/ubscovidmanaus.

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) orienta que só procurem os locais de testagem as pessoas com sintomas gripais, como febre acompanhada de dor de cabeça, dor no corpo, dor de garganta, coriza e mal-estar.

A Secretaria registra alta demanda em todos os pontos de testagem para Covid-19 desde o início da manhã e informa que está buscando novas estratégias para reduzir, tanto quanto possível, o atendimento e oferecer mais conforto aos usuários que procuram a rede municipal de saúde neste momento atípico.

