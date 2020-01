Centro de ensino disponibiliza mil bolsas sociais de 50% pelo ‘Maistec’

MANAUS – Visando ajudar jovens que buscam uma oportunidade para iniciar o ano se qualificando, o Centro de Ensino Técnico (Centec) lançou, nesta quarta-feira (15), a segunda edição do projeto ‘Maistec’, que vai beneficiar, com mil bolsas de 50%, alunos do 2º e 3º anos do Ensino Médio, além daqueles que concluíram essa formação em 2019 na rede pública de educação.

As bolsas são válidas para 18 cursos nos turnos da manhã e da tarde. Estão contemplados na ação os cursos de Contabilidade, Administração, Logística, Serviços Jurídicos, Recursos Humanos, Qualidade, Nutrição e Dietética, Transações Imobiliárias, Edificações, Segurança do Trabalho, Eletrotécnica, Refrigeração e Climatização, Meio Ambiente, Estética, Análises Clínicas, Radiologia, Enfermagem e Informática.

O ‘Maistec’ integra o programa Centec Social, que realiza diversas ações de cidadania ao logo do ano na escola. As bolsas independem de concurso. Segundo a direção do Centec, todos que atendem os requisitos para o benefício serão agraciados até o limite da oferta, por isso, quem quiser garantir uma das mil bolsas deve se apressar.

O regulamento completo do ‘Maistec’ pode ser acessado no site. Já a inscrição prévia pode ser feita clicando aqui. Para efetivar se matricular com direito à bolsa, o aluno só precisa escolher um dos cursos técnicos oferecidos pelo ‘Maistec’ e comparecer à sede do Centec com a documentação que comprove sua situação educacional na rede pública. A escola está localizada na Avenida Djalma Batista, 646, bairro São Geraldo.

São necessários o certificado de conclusão do ensino médio e histórico escolar (para quem finalizou) ou declaração de que está cursando o 2º ou 3º ano, além de RG, CPF, certidão de nascimento ou casamento, uma foto 3×4 e comprovante de residência (originais e cópias). O valor da inscrição também é simbólico, R$ 49,90. As matrículas seguem até 31 de janeiro.

*Com informações da assessoria

