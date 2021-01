Central do Leite do Meu Filho, do Dom Pedro, passa a atender em novo endereço

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), informa que a Central de Atendimento do Programa Leite do Meu Filho, que funcionava na avenida Dom Pedro, passará a atender, a partir do próximo dia (11) (segunda-feira), no prédio do Complexo Oeste de Saúde, localizado na rua Comandante Paulo Lasmar, conjunto Santos Dumont, bairro da Paz.

A Central Phelippe Daou, no shopping popular Phellipe Daou, na avenida Camapuã, n° 2.985, próximo ao Terminal 4, continuará atendendo normalmente das 8h às 16h30, em dias úteis.

*Com informações da assessoria

Comentarios