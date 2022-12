Censo Previdenciário on-line é prorrogado até 5 de fevereiro

MANAUS — O prazo para realizar o Censo Previdenciário on-line da Manaus Previdência foi prorrogado até o dia 5 de fevereiro de 2023. O trâmite para fazer o recenseamento permanece o mesmo. Basta acessar o site https://agendacenso.com.br//manausprev ou baixar o aplicativo “Meu RPPS” pelo Google Play ou App Store.

A diretora-presidente da Manaus Previdência, Daniela Benayon, explica que ao acessar a página do Censo, o servidor deverá preencher as informações solicitadas e anexar os documentos relacionados de acordo com a sua categoria (servidor ativo, aposentado ou pensionista).

“É importante lembrar que os servidores ativos e aposentados também deverão atualizar e enviar os documentos relativos aos seus dependentes previdenciários: cônjuge/companheiro, filhos/equiparados até 21 anos ou maiores inválidos, dentre outros”, esclarece Daniela.

Para o Censo, é obrigatório que o público-alvo informe, por exemplo, se possui tempo anterior na iniciativa privada, no caso de servidor ativo; a existência ou inexistência de dependentes para fins previdenciários; confirme ou atualize o seu estado civil; entre outras informações.

Durante o preenchimento da ficha cadastral, qualquer dúvida deverá ser esclarecida pelo atendimento via WhatsApp (92) 99280-9796 ou pelo e-mail: censo.manausprev@agendaassessoria.com.br.

Todos os servidores públicos efetivos do município, inclusive aposentados e pensionistas, são obrigados a realizar o recenseamento. No caso dos aposentados e pensionistas que não se cadastrarem, seus benefícios serão suspensos. E os ativos sofrerão a instauração de sindicância administrativa, por descumprimento de dever funcional.

O Censo Previdenciário tem o intuito de atualizar a base de dados de todos os segurados e beneficiários da autarquia.