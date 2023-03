Censo conclui coleta de dados com 189,3 milhões de recenseados

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – Ibge divulgou nesta quarta-feira (1º) o resultado da etapa de coleta de dados Censo Demográfico.

Ao todo, 189 milhões 261 mil 144 pessoas foram recenseadas. O número representa 91% da população brasileira. Em alguns Estados, como Santa Catarina, Piauí e Paraíba, mais de 96% dos moradores foram recenseados.

Também nessa quarta-feira, teve início a etapa de Apuração das informações coletadas. Nesta fase, pode ocorrer, por exemplo, novas visitas das equipes do IBGE a determinadas localidades para a conferência dos dados ou mesmo para determinar se domicílios originalmente encontrados vazios estão, de fato, desocupados.

Ao mesmo tempo, o IBGE faz uma operação final e pontual na Terra Indígena Yanomami. O Censo já coletou dados de 50% dos moradores do território. Resta a metade que vive em áreas de pior acesso.

A divulgação dos primeiros resultados do Censo será feita no final de abril, quando será possível ter mais informações sobre a população brasileira, como o tamanho, como está distribuída, o nível de escolaridade e as condições de emprego e renda.