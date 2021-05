Cemitérios públicos têm ambientação musical pelo Dia das Mães

Em ação inédita, a Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), projetou uma ambientação musical exclusiva nos cemitérios públicos da cidade, neste fim de semana do Dia das Mães, para garantir um acolhimento diferenciado às famílias que estarão fazendo homenagens póstumas aos seus entes queridos.

Conforme o diretor-presidente da Manauscult, Alonso Oliveira, o objetivo da ambientação sonora é proporcionar o melhor conforto possível às pessoas que circularão nos cemitérios públicos, neste fim de semana, principalmente, as que não puderam participar do funeral de seus familiares no último ano.

“O ano de 2020 foi extremamente difícil para todos nós, particularmente aos que não puderam velar e nem sepultar seus parentes e amigos, prestando-lhes as últimas homenagens. E, nada mais oportuno que, por meio da música instrumental, levar conforto e deixar o ambiente mais acolhedor”, observou.

Para a professora aposentada Josenaide Alves Gomes, que frequenta o cemitério São João Batista, no bairro Nossa Senhora das Graças, zona Centro-Sul, há 62 anos, essa ação da Manauscult foi assertiva e inovadora. “Quem teve a ideia está de parabéns, porque apesar de estar me sentindo um pouco triste e emocionada, achei ótima, excelente ideia. Observei, também, que o cemitério está bem cuidado, iluminado, florido. Está muito bonito”, declarou.

Programação

O grupo Melody Músicos Profissionais vai tocar, de forma simultânea, em todos os seis cemitérios da cidade, com programação para domingo, 8, às 9h. Durante os demais horários, a ambientação musical será conduzida pela Diretoria de Cultura da Manauscult, que assina a playlist com diversas músicas clássicas e religiosas.

*Com informações da assessoria