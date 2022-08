Cemitérios de Manaus terão horário de visitação especial no Dia dos Pais

O Dia dos Pais, celebrado neste domingo (14), é tradicionalmente marcada por homenagens aos pais que deixaram saudades e boas recordações. Pensando nisso, a Prefeitura de Manaus finaliza os preparativos para as homenagens nos dez campos-santos da capital, com funcionamento das 6h às 18h.

Os espaços, sendo seis na capital e quatro na zona rural, receberam um trabalho de limpeza, poda e pintura. E foram concluídos na sexta, os serviços de roçagem, capinação, retirada de entulho e resíduos sólidos nas alamedas e arredores de sepulturas dos cemitérios.

Mais de mil servidores municipais atuarão no atendimento e orientação ao público. Uma grande estrutura de atendimento está sendo montada, por meio da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), em parceria com as demais secretarias municipais.

Ainda na parte física, alguns pontos de luz foram substituídos em todos os cemitérios, que já possuem iluminação a LED. Serviços de asfaltamento e ordenamento do passeio público também foram implementados nesses espaços.

A Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc) terá equipes de fiscalização atuando em todos os cemitérios de Manaus. Servidores vão se revezar para ordenar e fiscalizar o comércio informal nesses locais.

O monitoramento das vias no entorno dos principais cemitérios da cidade será realizado por agentes de trânsito e fiscais de transportes, do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU). A ação visa garantir a segurança viária e facilitar o acesso dos visitantes aos cemitérios, além de manter a fluidez do tráfego.

O Fundo Manaus Solidária, as secretarias municipais de Saúde (Semsa), de Segurança Pública e Defesa Social (Semseg), Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) e o Corpo de Bombeiros também estarão com apoio nos locais.

Por assessoria