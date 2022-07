Cemitérios de Manaus são preparados para receber visitantes no Dia dos Pais

Faltando menos de um mês para o Dia dos Pais, que acontece no dia 14/8, a Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), prepara os cemitérios situados nas áreas urbana e rural para receber os visitantes. Todos os dias os campos-santos recebem serviços de limpeza e, a partir desta sexta-feira, 29/7, receberam reforço para manter a área ainda mais limpa. O espaço que recebe o maior número de trabalhadores é o cemitério Nossa Senhora Aparecida, na zona Oeste da capital, por ser o maior da capital.

O secretário da Semulsp, Altervi Moreira, afirma que 400 funcionários estão atuando nos espaços com corte de grama, capinação, varrição, entre outros serviços. “Estamos em todos os cemitérios, inclusive no cemitério Nossa Senhora Aparecida, fazendo a limpeza necessária para o Dia dos Pais, que está se aproximando. A orientação do prefeito David Almeida é que estes espaços sejam sempre bem cuidados”, ressaltou.

A Prefeitura de Manaus segue trabalhando em outros cemitérios da capital. O prefeito de Manaus, David Almeida, já entregou a revitalização do cemitério São João Batista, no bairro Adrianópolis, zona Centro-Sul; e o Nossa Senhora da Piedade, no bairro Tarumã, zona Oeste.

As obras de outros cemitérios estão previstas para serem entregues nos próximos dias, como o Santo Alberto, no Colônia Antônio Aleixo e São Francisco, no Morro da Liberdade. Os cemitérios receberam ordens de serviço para as devidas reformas no início de janeiro. Os locais recebem melhorias nos prédios administrativos, capelas, muros e fachadas.

👉 Com informações da assessoria