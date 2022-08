Cemitérios de Manaus passam por ações de combate à dengue e serviços de limpeza

Como parte do trabalho de preparação dos cemitérios para receber visitantes no Dia dos Pais, 14/8, a Prefeitura de Manaus, por meio das secretarias municipais de Saúde (Semsa) e de Limpeza Urbana (Semulsp), está intensificando as ações de combate ao Aedes aegypti nesses locais e de serviços de limpeza.

As ações da Semsa que se estendem até a sexta-feira, 12/8, estão sendo executadas por agentes de endemias dos Distritos de Saúde (Disa) Sul, Leste e Oeste, nos cemitérios Parque Tarumã, Santa Helena, São João Batista, São Francisco, Nossa Senhora da Piedade e Santo Alberto.

O trabalho dos agentes de endemias inclui a inspeção dos cemitérios; tratamento focal para controle das larvas do mosquito Aedes aegypti, o que é feito com a eliminação de recipientes que podem acumular água e com tratamento de possíveis depósitos; controle vetorial para a eliminação o mosquito adulto, por meio da utilização de Ultra Baixo Volume (UBV) Pesada, técnica de pulverização de inseticida com equipamento acoplado em veículo; e a UBV Costal, com equipamento de pulverização individual.

O chefe do Núcleo de Controle de Agravos Transmitidos por Aedes, Edvaldo Raimundo Nazaré da Rocha, explica que os cemitérios são locais considerados como estratégicos no combate ao Aedes aegypti, levando em conta a existência de objetos como vasos de flores, que podem acumular água, assim como os próprios jazigos, facilitando a reprodução do mosquito.

“Os cemitérios são monitorados durante todo o ano, mas em datas como o Dia dos Pais, quando há uma maior circulação de pessoas, a Semsa reforça as ações de controle do Aedes. O objetivo é evitar riscos para a saúde da população em uma ação de prevenção das doenças transmitidas pelo Aedes, em especial a dengue”, informa Edvaldo Rocha.

Casos

Este ano, o município de Manaus registrou, entre janeiro e julho, 844 casos confirmados de dengue, mostrando redução em relação ao mesmo período do ano de 2021, quando foram confirmados 3.445 casos da doença.

“Mesmo com a redução de casos nos sete primeiros meses do ano, em comparação com o mesmo período de 2021, o trabalho de vigilância da Semsa aponta que, no mês de julho e início de agosto, houve um aumento de casos notificados como suspeitos para dengue. Então, a atenção dever ser reforçada, tanto pelos profissionais de saúde quanto pela população, que pode colaborar eliminando possíveis criadouros do mosquito Aedes nos domicílios”, alerta Rocha.

Limpeza

A Prefeitura de Manaus finaliza os serviços de limpeza nos dez campos-santos da capital, que irão funcionar das 6h às 18h.

O titular da Semulsp, Altervi Moreira, explica a logística de atendimento para receber o público nos dez campos-santos de Manaus, sendo seis na capital e quatro na zona rural, coordenados pela pasta.

“A Prefeitura de Manaus estará nos dez cemitérios públicos, onde a nossa equipe vai recepcionar a população que vai visitar os seus entes queridos. Nos campos-santos foi feito todo um trabalho de limpeza, capina, poda e pintura. Estão nós convidamos a todos, pois serão bem recepcionados de uma forma mais humanizada, que é a determinação do prefeito David Almeida”, destacou Moreira.

Mais de mil servidores municipais atuarão no atendimento e orientação ao público. Uma grande estrutura de atendimento está sendo montada, por meio da Semulsp, em parceria com as demais secretarias municipais. Estão sendo concluídos nesta sexta, 12/8, os serviços de roçagem, capinação, retirada de entulho e resíduos sólidos nas alamedas e arredores de sepulturas dos cemitérios.

Estrutura

Ainda na parte física, alguns pontos de luz foram substituídos em todos os cemitérios, que já possuem iluminação a LED. Serviços de asfaltamento e ordenamento do passeio público também foram implementados nesses espaços.

A Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc) terá equipes de fiscalização atuando em todos os cemitérios de Manaus. Servidores vão se revezar para ordenar e fiscalizar o comércio informal nesses locais.

Trânsito

O monitoramento das vias no entorno dos principais cemitérios da cidade será realizado por agentes de trânsito e fiscais de transportes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU). A ação visa garantir a segurança viária e facilitar o acesso dos visitantes aos cemitérios, além de manter a fluidez do tráfego.

Apoio

O Fundo Manaus Solidária, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192), e a Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social (Semseg), além do Corpo de Bombeiros, também estarão com apoio nos locais.

