CDL Manaus lança portal para cadastro de currículos e vagas de emprego disponíveis

Com o propósito ampliar as oportunidades de inserção de pessoas no mercado de trabalho, a Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus (CDL Manaus), lançou nesta terça-feira (09), o novo portal CDL Empregabilidade. Totalmente gratuita, a nova ferramenta desenvolvida pela entidade lojista, permite àqueles que estão em busca de emprego, a divulgação de seus currículos, e as empresas também poderão publicar suas vagas e encontrar o candidato no perfil desejado dentro site sem nenhum custo.

O Portal CDL Empregabilidade já está disponível para o público no endereço www.cdlmanausempregabilidade.com.br, e tem como objetivo facilitar a inserção dos candidatos e agilizar o recrutamento feito pelos profissionais de recursos humanos, que contam com essa solução sem custos. Por meio de algoritmos estatísticos, o sistema do site faz o cruzamento de dados dos candidatos mais indicados para cargos das empresas inscritas e consolida todo e qualquer tipo de vaga, para estudantes do ensino técnico até egressos que já possuem pós-graduação.

Além de um portal de recrutamento que permite às empresas filtrarem currículos de pessoas disponíveis no mercado, o CDL Empregabilidade conta com outras ferramentas que proporcionam o acesso a diversas oportunidades de crescimento e aprimoramento profissional, como programação de cursos, oficinas, palestras e workshops. O site consolida todo tipo de vaga, atendendo a demanda das empresas de cargos de estágios até posições mais estratégicas.

Evento

O evento contou com a participação do comandante do 1ª Batalhão de Infantaria de Selva (Aeromóvel) – (1ºBIS), coronel Nilton Fabiano Lins; do superintendente da Associação Amazonense de Supermercados (Amase), Alexandre Zuqui e representantes da Associação Brasileira de Recurso Humanos do Amazonas (ABRH-AM); de instituições de ensinos; supermercados e de empresas e consultorias especializada em recursos humanos.

Segundo o presidente da CDL Manaus, Ralph Assayag, foram realizados vários estudos para que o portal fosse mais interativo, seguro e de fácil manuseio pela população.

“Estamos há um ano e meio trabalhando para ter segurança de dados para desenvolver uma plataforma segura e fácil. Fizemos toda uma integração usando a tecnologia para que as pessoas possam ter segurança na navegação e êxito no cadastramento de uma vaga. A ideia surgiu depois de vermos pilhas e pilhas de currículos sendo cogitados de serem jogados no lixo. Então, montamos um sistema inteligente para evitar que currículos sejam descartados, diminuindo assim, o desperdício de papel. Além de facilitar o acesso a uma vaga de emprego para aquelas pessoas que não tem condições de ficar imprimindo currículos”, explicou Assayag.

Através do CDL Empregabilidade, empresas de diversos segmentos irão disponibilizar vagas para a população da capital amazonense, e terão acesso a um banco de dados com uma diversidade de currículos de profissionais. O site foi criado para aproximar os usuários das vagas de empregos disponíveis na região, auxiliando de forma rápida, fácil e objetiva, as empresas na indicação dos melhores profissionais, de acordo com suas demandas mercadológicas atuais, selecionando-os por categorias.

Os alunos e ex-alunos formados pela Universidade de Tecnologia do Varejo (UTV), setor educacional da entidade, terão uma categoria especial. O mesmo acontecerá na categoria militar, específica para pessoas que serviram e que tenham vínculos com as forças armadas.

Para o comandante do 1° Batalhão de Infantaria de Selva (AMV), Nilton Fabiano Veloso Lins, a plataforma irá contribuir para a recolocação do militar no mercado de trabalho.

“Muitos militares passam muitas das vezes oito anos dentro das forças armadas e são submetidos a um regime muito rígido de disciplina de valores éticos e morais, então esse militar com certeza tem muito para oferecer para a sociedade e eu tenho certeza que esse portal irá auxiliar comerciantes e empresários contratarem a melhor pessoa para a vaga que está aberta. Essa é uma ferramenta excepcional diante uma lacuna que existia, existiam muitas iniciativas, mas agora isso aí operacionaliza uma questão que é muito importante pra nós que é ajudar esse ex-militar a se recolocar no mercado de trabalho”, finalizou o comandante.

[Assessoria]