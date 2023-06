CCC se reúne com FAB e secretarias municipais e estaduais para apresentação da Esquadrilha da Fumaça

O Centro de Cooperação da Cidade (CCC), órgão da Prefeitura de Manaus, se reuniu com a Força Aérea Brasileira (FAB) e demais secretarias municipais e estaduais, para a apresentação do Esquadrão de Demonstração Aérea (EDA), conhecido como Esquadrilha da Fumaça. Esse evento marca a comemoração do aniversário de 150 anos de Santos Dumont, e será no dia 8/7, a partir das 16h, na praia da Ponta Negra, zona Oeste.

De acordo com o superintendente do Centro de Cooperação da Cidade, Sandro Diz, a reunião desta terça-feira, 27/6, foi para alinhar as ações de cada secretaria, bem como o quantitativo de servidores envolvidos no dia do evento.

“É importante definir o quanto antes os locais em que cada secretaria vai atuar, para que possamos corrigir qualquer tipo de problema, assim como o quantitativo de funcionários operando no dia do evento. Temos a questão do trânsito que já definimos e toda a segurança, tanto para as secretarias quanto para a população que vai assistir ao espetáculo”, pontuou Diz.

O evento é realizado pelo Sétimo Comando Aéreo Regional (VII Comar) e conta com o apoio de aproximadamente dez secretarias municipais, entre elas, o CCC, Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb), Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Semseg), entre outras, além do Corpo de Bombeiros e polícias Civil e Militar.