CBMAM realiza formatura de bombeiros da saúde para a corporação

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) realizou, nesta sexta-feira (28/04), a solenidade de formatura de 15 bombeiros militares, entre oficiais e praças da área de saúde, que serão lotados no Grupamento de Resgate e Emergência Médica (Grem). O evento aconteceu no comando geral da corporação e contou com a presença de autoridades da esfera estadual.

“Os presentes formandos agora compõem nosso quadro de efetivo e darão suporte na pronta-resposta de ocorrências. A turma passou por um árduo treinamento, entendendo como funciona a estrutura da corporação na prática”, enfatizou o comandante-geral do CBMAM, coronel Muniz, que na ocasião estava representando o governador Wilson Lima.

Ao todo, oito formandos participaram do Curso Complementar de Oficiais (CCO), sendo seis enfermeiros e dois farmacêuticos. No Curso Complementar de Praças (CCP), sete bombeiros ingressaram na corporação, sendo um sargento e seis cabos. Ao longo do período de treinamento, eles tiveram aulas teóricas e práticas, e realizaram simulados de ocorrências.

Durante a solenidade, o secretário de Estado Segurança Pública, general Carlos Alberto Mansur, pontuou os constantes investimentos do Governo para garantir avanços na área.

“Nós temos um Governo que olha muito pela área de segurança no Amazonas. O Estado investe em equipamentos, valorização dos servidores e contratação de pessoal. Meus parabéns a turma que está formando, hoje, nesta linda solenidade”, disse o secretário.

Ainda durante o evento, dois formandos, que se destacaram durante o curso receberam homenagem com a entrega do brinde institucional. Além disso, toda a turma recebeu os certificados correspondentes dos cursos CCO e CCP das mãos dos próprios familiares, que foram convidados para a cerimônia.