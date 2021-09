CBF divulga tabela detalhada das semifinais da Copa do Brasil

A diretoria de competições da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta quinta-feira (23) a tabela detalhada dos confrontos das semifinais da Copa do Brasil.

CBF define datas, locais e horários das semifinais da Copa Intelbras do Brasil! SAIBA MAIS >> https://t.co/dQEfKRCyfL pic.twitter.com/KWQQsG4UUC — CBF Futebol (@CBF_Futebol) September 23, 2021

No dia 20 de outubro (quarta-feira), a partir das 21h30 (horário de Brasília), o Athletico-PR recebe o Flamengo na Arena da Baixada. Já o Atlético-MG duela com o Fortaleza no Mineirão no mesmo dia.

Uma semana depois, no dia 27 de outubro, Flamengo e Furacão jogarão no Maracanã, enquanto Fortaleza e Galo buscarão a vaga na final na Arena Castelão. Os dois jogos estão marcados para as 21h30.

FONTE: AGÊNCIA BRASIL

