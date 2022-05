CBF confirma partida entre Guarani e Vasco na Arena da Amazônia

MANAUS — A CBF confirmou a alteração no local do jogo entre Guarani x Vasco, pela oitava rodada da Série B. A partida que ocorreria no Brinco de Ouro, em Campinas, passou para a Arena da Amazônia, em Manaus, no dia 19 de maio, às 21h30 (de Brasília). A mudança foi confirmada nesta quarta-feira.

As tratativas para a mudança do local do duelo era negociada desde abril. Na última segunda a CBF chegou a vetar a partida no Amazonas, mas voltou atrás da decisão após uma reconsideração feita pelo Guarani, mandante da partida.

Para convencer a CBF, o Guarani utilizou dois argumentos. O primeiro de colocar um jogo do Brasileirão na Região Norte, que não possui equipes nas séries A e B, e o segundo é utilizar a Arena da Amazônia, estádio de Copa do Mundo. O Vasco aprovou se mostrou favorável à partida na capital amazonense.

Além dos argumentos apresentados pelo Guarani à CBF, a partida em Manaus também servirá para que o clube paulista faça a troca do gramado do Brinco de Ouro. Por isso, precisava de outro lugar para jogar e não afetar o plantio.

A última vez que o Vasco esteve em Manaus foi em 2019. Na ocasião, empatou em 1 a 1 com o Corinthians, pela terceira rodada da Série A daquele ano.

Informações sobre a venda de ingressos, como valores, locais de venda, serão divulgadas nos próximos dias.

Na Série B do Brasileiro deste ano, o Guarani é o 16º, com 6 pontos, e o Vasco ocupa a 5ª posição, com 10 pontos.

Venda de ingressos

As vendas on line estão disponíveis a partir desta quinta (12), com ingressos que variam de R$ 80 (meia) a R$ 240 (inteira). Além disso, o torcedor pagará taxas que variam de R$ 12 a R$ 24. Mais informações no site meubilhete.com. Já a venda física inicia nesta sexta (13), em horário comercial, em dois locais: na bilheteria da Amadeu Teixeira e na Loja Gigante da Colina.