CBF anuncia saída de Leonardo Gaciba da Comissão de Arbitragem

Leonardo Gaciba deixou o comando da Comissão de Arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) na manhã desta sexta-feira (12). A decisão de substituir o ex-árbitro partiu do presidente interino da CBF, Ednaldo Rodrigues. Ele e Gaciba se reuniram e, segundo nota oficial da entidade, houve um entendimento mútuo pela necessidade de mudança.

Quem assumirá o cargo até o fim do Brasileirão é Alício Pena Júnior, vice da comissão e também ex-juiz. A mudança acontece após a polêmica arbitragem de Vinicius Gonçalves Dias Araújo no jogo Flamengo x Bahia, na quinta-feira (11), no Maracanã. O juiz assinalou um pênalti inexistente para o Rubro-Negro mesmo após olhar as imagens no VAR.

Leonardo Gaciba estava no cargo de comandante da Comissão de Arbitragem desde 2019 e foi contratado pelo ex-presidente da CBF Rogério Caboclo.

As informações são do R7.

Comentarios