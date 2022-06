Castramóvel realiza atendimentos em Itacoatiara no final de semana

ITACOATIARA — A Unidade Móvel de Castração administrada pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema) irá realizar um mutirão de atendimentos no município de Itacoatiara (distante 176 quilômetros de Manaus). A ação ocorrerá neste fim de semana (11 e 12/06), somente para animais cadastrados no agendamento prévio, que será realizado presencialmente na sexta-feira (10/06).

Os tutores interessados em participar do mutirão devem comparecer, na sexta-feira (10/06), das 8h às 12h, na sede da Câmara Municipal de Itacoatiara, 2° andar, localizada na Avenida Parque, nº 1452, bairro Do Iracy.

No local, serão distribuídas senhas conforme disponibilidade de castrações para gatos e cachorros, fêmeas e machos. Para o agendamento, é necessário levar RG, CPF, comprovante de residência e foto do animal. Será possível agendar apenas um animal por pessoa.

Castrações

Os atendimento ocorrerão sábado e domingo, a partir das 9h, conforme horário informado para cada tutor no ato do agendamento. As cirurgias de esterilização serão realizadas no pátio do Centro Educacional de Tempo Integral (Ceti) Dom Jorge Edward Marskell, situado na Avenida José Tadros, bairro Tiradentes, onde o castramóvel estará estacionado.

Os tutores deverão comparecer com o animal em jejum de no mínimo seis horas e portando documentos de identificação – RG e CPF. O animal será liberado no mesmo dia do procedimento, quando receber alta do veterinário.

Só serão atendidos animais que já estavam cadastrados. Não haverá possibilidade de reagendamento ou cadastro de novos animais.

Outros atendimentos

Paralelo à castração, outros atendimentos serão realizados no sábado (11/06), por meio do Projeto Upinhavet, iniciativa da Comissão de Proteção aos Animais, Assuntos Indígenas, Cidadania e Legislação Participativa, da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam).

A Upinhavet realizará consultas, vacinação viral e antirrábica, vermifugação, corte de unha, limpeza de ouvido e dará orientações veterinárias em geral. Para estes serviços, serão distribuídas 300 senhas, de 9h às 12h. Não é necessário agendamento, será por ordem de chegada.