Caso Kimberly: Mãe de ex-Miss Manicoré morre horas após prestar depoimento

Neylla Pinheiro Mota, mãe da jovem Kimberly Karen Mota de Oliveira, morreu na quinta-feira (28), no mesmo dia em que depôs contra o assassino da filha. A ex-miss Manicoré foi morta por Rafael Fernandez Rodrigues no dia 11 de maio de 2020.

A mãe da vítima lutava contra a Leucemia e foi uma das primeiras testemunhas a ser ouvida. Direto do hospital, o depoimento foi feito através de videoconferência. Ela estava internada na UTI do Hospital Getúlio Vargas. Bastante emocionada, ela respondeu aos questionamentos da Promotoria e da defesa durante aproximadamente 1h.

No mesmo dia, horas depois, foi anunciada sua morte.

O julgamento condenou Rafael a 14 anos de prisão em regime fechado pela morte de Kimberly.

O caso

Rafael e a vítima, que tinha 22 anos, mantiveram um relacionamento amoroso e, no dia dos fatos, 11 de maio de 2020, encontravam-se no apartamento do acusado, localizado na Avenida Joaquim, no Centro de Manaus. Após supostamente ver notificações de mensagens de homens no celular da jovem, Rafael a teria questionado, quando ela disse que não tinha intenção de reatar o relacionamento com ele.

Após essa conversa, o acusado foi à cozinha e escondeu uma faca na cintura. Depois, teria atacado Kimberly no quarto do apartamento. Segundo o Ministério Público, após o crime, o acusado empreendeu fuga e foi capturado no dia 15 de maio, no município de Paracaima, em Roraima.

Kimberly era Miss Manicoré e cursava odontologia da Faculdade Metropolitana de Manaus (Fametro).

Comentarios