Caso Dom e Bruno: reconstituição continuou neste domingo

ATALAIA DO NORTE — A reconstituição dos assassinatos do indigenista Bruno Pereira e do jornalista inglês Dom Phillips, ocorridos no início do mês, em Atalaia do Norte, no Amazonas, continuou neste domingo (3). Um dos suspeitos de participação nas mortes, Jeferson da Silva Lima, o “Pelado da Dinha”, foi levado pela Polícia, mas não foi divulgado o local onde os trabalhos aconteceram.

A reconstituição dos fatos relacionados ao crime começou na terça-feira (28), quando a PF fez uma simulação com a lancha utilizada por Bruno e Dom e com a embarcação usada pelos suspeitos, no dia do crime.

Na quarta-feira (29), segundo dia da reconstituição, Amarildo da Costa de Oliveira, conhecido como “Pelado”, e Jeferson foram levados à casa de Oseney da Costa de Oliveira, o “Dos Santos”, irmão de Amarildo. A residência fica perto da área onde os corpos de Bruno e Dom foram encontrados.

Também há relatos da participação de uma testemunha no segundo dia de reconstituição. Na ocasião, os peritos refizeram o momento em que Amarildo e Jeferson perseguiram e alcançaram a lancha que transportava Bruno e Dom, no Rio Itacoaí, e atiraram nas vítimas.

Já na quinta-feira (30), Jeferson da Silva Lima foi levado novamente ao local para a continuidade da reconstituição. Em entrevista à Rede Amazônica, o delegado Domingos Sávio Pinzon, da Polícia Federal, disse também na quinta, que todos os autores que já confessaram o crime serão levados até os locais onde ocorreram os fatos.

“No inquérito policial temos confissões dos autores dos homicídios e também confissão dos autores do crime de ocultação de cadáver. Todos esses suspeitos que já confessaram serão levados ao local dos fatos para que a reconstituição seja realizada”, disse.