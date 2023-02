Caso Daniel Alves: Decisão sobre liberdade é adiada para a próxima semana

ESPANHA — Na quinta-feira (16), no Tribunal de Barcelona, três magistrados responsáveis pelo julgamento de Daniel Alves se reuniram com os advogados de acusação e defesa do caso para analisar o pedido de liberdade provisória. A decisão era aguardada para esta sexta-feira (17), mas foi adiada para a próxima semana.

Segundo o jornalista espanhol Carlos Quílez, a manutenção ou soltura da prisão do jogador deve ser anunciada entre segunda e terça-feira da próxima semana. Os juízes estariam determinando se há garantias suficientes para que o brasileiro seja solto até o julgamento ou se ele deve permanecer preso.

Durante a audiência no tribunal, o advogado Cristóbal Martell, contratado pelo atleta e que fez um documento de 24 páginas para pedir a liberdade provisória, afirmou que o cliente pode utilizar uma tornozeleira eletrônica, entregar os passaportes e comparecer em tribunais regionais todos os dias.

A advogada da vítima de 23 anos que acusa o jogador de estupro, Ester García, rebateu o argumento e disse que Daniel Alves possui um alto poder econômico, o que o permite fretar um jato particular e voar até o Brasil. A espanhola ainda menciona, como exemplo, o caso de estupro de Robinho, que está no Brasil mas deve cumprir prisão na Itália.

“A Justiça não pode permitir que ele esteja em liberdade enquanto ela está presa”, disse Ester a jornalistas após a audiência. “Mantivemos a mesma posição que defendemos por escrito faz duas semanas. Entendemos que é preciso manter a prisão provisória e sem fiança, não apenas pelos indícios do crime, que existem, mas porque continua o risco elevado de fuga.”

O Ministério Público da Espanha também pediu a manutenção da prisão do jogador. O órgão citou os múltiplos indícios que incriminariam o brasileiro, especialmente as provas de DNA. As informações são do jornal espanhol La Vanguardia.

Enquanto aguarda a decisão, o lateral-direito segue preso no Centro Penitenciário Brians 2, próximo de Barcelona. Daniel Alves divide a cela do módulo 13 com outro brasileiro, apelidado Coutinho.

Em entrevista ao programa espanhol Ana Rosa, o homem disse que o jogador não acredita que será solto em pouco tempo. “Ele acredita que vai ficar aqui dentro. Agora, quando a garota disse que não quer dinheiro nem nada, isso o afetou. Mas ele acha que não deveria estar preso e não se sente bem no presídio”, afirmou.