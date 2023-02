Casarão Thiago de Mello da Prefeitura de Manaus tem parecer de aprovação do Iphan

Com validade de dois anos, a Prefeitura de Manaus, via Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb), recebeu a aprovação final do Instituto do Patrimônio Histórico e Nacional do Amazonas (Iphan-AM), para a proposta de intervenção do futuro Casarão Thiago de Mello.

O parecer técnico do órgão federal, número 4/2023, foi expedido na quinta-feira, 23/2, após o instituto atender solicitações técnicas para a obra de restauro de edificação histórica com alterações na fachada e em planta, que vai abrigar o futuro museu dedicado à arte amazonense. O Implurb deu entrada no processo em outubro do ano passado, tendo feito ajustes complementares em janeiro de 2023.

O Casarão Thiago de Mello, na rua Bernardo Ramos, nº 66, Centro, é um projeto da equipe do Implurb, com previsão de reforma e restauro do edifício eclético de dois pavimentos, hoje sem uso e abandonado, integrando o conjunto de intervenções da Prefeitura de Manaus para o programa “Nosso Centro”, lançado ano passado na gestão do prefeito David Almeida. O casarão está em processo de licitação.

O imóvel faz parte de um conjunto arquitetônico de grande relevância para a cidade, em razão da sua localização na rua Bernardo Ramos, uma das vias mais antigas de Manaus. Localiza-se em área de tombamento federal, na vizinhança de outros edifícios históricos como o Casarão de São Vicente, Centro Cultural Óscar Ramos, Museu da Cidade de Manaus, praça Dom Pedro II, Casarão da Inovação Cassina, Palácio Rio Branco, dentre outros.

O uso proposto para o casarão será de museu que conserva, difunde e expõe as obras do poeta, escritor, jornalista e amazônida Thiago de Mello, tornando-o um espaço público de valor e de promoção ao patrimônio cultural e material.

“O ‘Nosso Centro’ começa a tomar forma real, com o início das intervenções neste ano. E contamos com o comprometimento e a cooperação com o Iphan-AM, que tem buscado priorizar os projetos que vão promover reabilitação de parte do centro de Manaus”, disse o diretor-presidente do Implurb, engenheiro Carlos Valente.

Intervenções

Para a região, são quatro intervenções integradas que vão modificar a maneira que os manauaras enxergam a área central da capital, incluindo o mirante e o largo de São Vicente, além do Casarão de São Vicente. “Serão atrativos culturais, gastronômicos e especialmente turístico local, nacional e internacional, com previsão de entrega para junho de 2023. São projetos que Manaus sentirá orgulho quando estiverem concluídos”, completou Valente.

Uma exposição permanente com a obra, vida e história de Thiago de Mello vai ocupar o térreo e o piso superior, este, por sua vez, também vai abrigar administração, biblioteca, sala temática e sala de apresentação.

O acervo conta com a guarda da filha do escritor, a produtora Isabella Thiago de Mello, que vai ocupar a edificação datada de 1908, perenizando a poesia do artista para Manaus e o mundo e suas crenças no ser humano, na capital Manaus, na natureza, nas paixões e na memória.

Conforme o memorial descritivo apresentado pelo Implurb, o telhado original será restaurado e um anexo de características contemporâneas será demolido. O restauro da pintura deve ocorrer de acordo com os padrões originais da edificação, sendo as cores nas fachadas escolhidas em conformidade com o manual de pintura para o centro histórico.