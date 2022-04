Casarão da Inovação Cassina sedia o treinamento da ‘InovAmazônia’

MANAUS, AM — Conhecido por abrigar o ecossistema de inovação da cidade, o Casarão da Inovação Cassina, administrado pela Prefeitura de Manaus, cederá espaço para a realização do treinamento para os participantes da hackathon “InovAmazônia”, pensado pela empresa Apoema Hub e elaborado e desenvolvido conjuntamente com a Universidade do Estado do Amazonas (UEA), o Instituto de Conservação e Desenvolvimento Sustentável da Amazônia (Idesam) e a Câmara de Comércio Brasil Canadá (CCBC).

As inscrições gratuitas para a competição, que visa fomentar ideias inovadoras na região amazônica nos campos da bioeconomia e logística, podem ser realizadas até o dia 2/5 no link.

O evento tem o intuito de incentivar a cultura da inovação regional e maturação de projetos solucionadores para o desenvolvimento da economia local por meio do estímulo de oportunidades de negócio utilizando recursos locais, e da resolução dos principais desafios para que esses negócios ganhem escala a partir de uma cadeia logística mais eficiente.

“Desde o ano passado o Casarão da Inovação Cassina vem recebendo atividades como essa, e está sempre de portas abertas para apoiar, fomentar e incentivar ações que tenham na sua base a inovação”, destaca o gestor do local, Fábio Araújo.

O treinamento acontece nos dias 5 e 6/5, no espaço da prefeitura, momento em que os inscritos serão orientados com conceitos básicos necessários para a elaboração de pitch e de plano de negócio para conseguirem conceber um negócio a partir de uma ideia inovadora. A participação no treinamento preparatório é obrigatória para os inscritos individuais, pois, ao final, serão formadas as suas equipes e opcional para as equipes já formadas no ato da inscrição.

Dividida em duas fases, a primeira será realizada em Manaus, nos dias 9 e 10/5, e a segunda será realizada em São Paulo (SP), nos dias 26 e 27/5. A premiação será no valor de R$ 20 mil e um ano de coworking em Manaus para a startup vencedora.