Casal morre em acidente de trânsito na zona leste de Manaus; veja vídeo

Um casal, identificado como Raissa Souza Vinhote, de 19 anos e Chistian Harley Brito de Oliveira, de 20, morreram, na noite deste domingo (9), após se envolveram em um acidente de trânsito, na Estrada do Aleixo, no bairro Colônia Antônio Aleixo, zona leste. Eles perderam o controle, bateram as motos e caíram na rua.

Segundo a polícia, o casal estava em motocicletas diferentes. As motos, que eles dirigiam, acabaram colidindo uma na outra e caíram após a colisão. Um carro de motorista de aplicativo, não conseguiu desviar e acabou atropelando ambos.

O homem, que dirigia o carro, permaneceu no local e em seguida foi levado até a delegacia para prestar esclarecimentos e foi liberado logo em seguida.

O casal morreu no local antes da chegada do socorro. Os agentes do Instituto Médico Legal (IML) foram até a estrada do Aleixo remover os corpos para levar até a sede do órgão na zona norte, para exame de necropsia. A polícia investiga o caso.

(FONTE: D24AM)

