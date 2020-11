Casal escapa por um triz de ser atropelado por caminhão desgovernado, na Zona Leste

Um casal escapou por um triz de ser atropelado caminhão desgovernado, na manhã deste sábado (21), em Manaus. O acidente aconteceu no bairro Nova Vitória, após o veículo derrapar na avenida. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. A informação é do G1.

Imagens das câmeras de segurança de um estabelecimento comercial mostram o momento em que dois homens e uma mulher caminham pela Pista da Raquete. A via estava molhada por causa da chuva que atingiu a cidade. https://amnews.com.br/wp-content/uploads/2020/11/Motorista-perde-controle-de-caminhao-em-Manaus-187.mp4 Um dos homens olha para trás na tentativa de conversar com a mulher e nota que o caminhão desliza na direção deles. Logo, esse homem abraça a mulher e se afasta para parte de trás de um carro que estava estacionado, na tentativa de buscar uma proteção. Após deslizar e perder o controle, o caminhão atinge carros que estavam estacionados na via. Após a colisão, o homem se levanta junto a colega. A terceira pessoa que estava com o casal não foi atingida. De acordo com o Comando de Policiamento de Área Leste (CPA Leste), a equipe da 4ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) atendeu o caso. Foi informado que ninguém ficou ferido, houve apenas danos materiais. Não houve registro de boletim de ocorrência.

