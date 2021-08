DA REDAÇÃO – Um homem interrompeu, a chineladas, um casal que fazia sexo em uma praia da cidade de Mielno, na Polônia. Antes disso, banhistas tentaram pedir para que o casal parasse o ato, que ocorria com o local cheio de frequentadores. Um vídeo que registra o momento íntimo viralizou nas redes sociais nos últimos dias. As informações são do jornal britânico The Sun.

Um vídeo foi feito por um banhista registrando a cena acabou ganhando destaque nas redes sociais em todo mundo.

Confira o vídeo:

Comentarios