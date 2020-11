Casal é executado enquanto assistia jogo de futebol em bar

Um casal, que não teve a identidade divulgada, foi executado na noite de quarta-feira (4), enquanto assistiam um jogo de futebol em um bar, localizado na rua 21 de Abril, em Benjamin Constant (distante 1.121 quilômetros em linha reta da capital).

O crime aconteceu por volta das 22h. Testemunhas contaram à Polícia Militar que um homem chegou ao estabelecimento e efetuou os tiros contra as vítimas.

O suspeito fugiu sem ser identificado. Equipes da 2ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) foram até ao local e encontraram as vítimas inconscientes, jogadas no chão do bar.

O casal ainda foi socorrido e levado para o Hospital Geral de Benjamin Constant, mas morreu na unidade de saúde. A motivação do duplo homicídio ainda é desconhecida.

Por meio da assessoria de imprensa da Polícia Civil, o delegado João Batista Flores, titular da 51ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Benjamin Constant, informou que até o momento não foi registrado Boletim de Ocorrência (BO) sobre o caso.

FONTE: Em Tempo

