Casal aparece transando durante reunião virtual da Câmara de Vereadores do Rio

Uma cena um tanto inusitada chamou a atenção dos participantes da audiência pública da Comissão dos Direitos da Criança e do Adolescente da Câmara do Rio, nesta sexta-feira. Um casal apareceu fazendo sexo, enquanto os parlamentares discutiam sobre a merenda escolar dos alunos da rede municipal na pandemia do coronavírus.

A audiência, que era conduzida pelo presidente da comissão, o vereador Leonel Brizola (PSOL), começou por volta das 10h, seguia normalmente, quando um dos participantes, identificado com o nome de uma pessoa que não é parlamentar, parou de acompanhar a discussão e resolveu ter um momento mais íntimo com o vídeo ligado.

Alguns vereadores, no entanto, agiram como se nada estivesse acontecendo e seguiram normalmente com a reunião.

FONTE: O Dia

Comentarios