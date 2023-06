Casa de Praia recebe Elymar Santos neste domingo

A Prefeitura Municipal de Manaus, via Secretaria do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), realizou, na noite do sábado, 3/6, a “Noite do Bolero”, na casa de praia Zezinho Corrêa, localizada no Complexo Turístico Ponta Negra, zona Oeste de Manaus. O evento contou com três atrações musicais: Berg Guerra, Edy Castro, e o renomado artista do gênero brega, Nunes Filho. Neste domingo, 4/6, será a vez da atração nacional Elymar Santos subir no palco da casa de praia.

Na noite de sábado, mais de 500 pessoas compareceram para prestigiar o talento do “Príncipe do Brega” e desfrutar de uma noite cheia de emoção e romantismo. O primeiro artista a se apresentar foi Berg Guerra, que cativou a plateia com sua interpretação emocionante de clássicos do bolero. Em seguida, Edy Castro segurou o público com um repertório diversificado, tendo como carro-chefe as melhores do bolero.

O público, que se espalhava pelo espaço, se amontoou em frente ao palco quando Nunes Filho iniciou sua apresentação, entoando sucessos que marcaram época e conquistaram corações. Com sua voz potente e melódica, o artista envolveu a todos com sua performance cheia de paixão, romantismo e o ritmo inconfundível da dança que faz parte da sua performance. O público cantou em coro seus hits mais conhecidos e dançou até o final.

Para o secretário da Semtepi, Radyr Júnior, eventos como esse têm um papel fundamental na valorização da cultura local e na promoção de momentos de lazer e entretenimento para a população. “A Prefeitura de Manaus tem o compromisso de fomentar a cultura local e proporcionar eventos de qualidade, e a casa de praia Zezinho Corrêa tem sido um espaço para esse fomento”, afirmou.

Para a noite deste domingo, a casa de praia promete ainda mais emoção, com a presença de Elymar Santos, a partir de 19 horas.