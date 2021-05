Cartões de Convocação do Vestibular e SIS da UEA são disponibilizados

O Cartão de Convocação para os candidatos que farão as provas do Vestibular 2020, com acesso 2021, e Sistema de Ingresso Seriado (SIS) da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) já está disponível para acesso. Para obter o cartão, o candidato precisa acessar o portal da UEA (www.uea.edu.br) e inserir o número do CPF.

O candidato deverá conferir os dados contidos no Cartão de Convocação. Caso o candidato não localize, deverá entrar em contato com a Fundação Vunesp pelo telefone (11) 3874-6300, das 8h às 20h, de segunda a sábado, exceto feriados (horário de Brasília). A Comissão Geral de Concursos da UEA também pode auxiliar por meio do telefone (92) 3878-4458 e do e-mail concursos@uea.edu.br.

Provas

As provas do Vestibular ocorrem nos dias 30 (Conhecimentos Gerais) e 31 (Conhecimentos Específicos e Redação) de maio, com início às 13h e fechamento dos portões às 12h50, no horário de Manaus. As provas do SIS ocorrerão no dia 1º de junho, com início às 13h e fechamento dos portões às 12h50, no horário de Manaus.

Confira os links abaixo:

Vestibular: https://www.vunesp.com.br/ UEAM2001/

SIS: https://www.vunesp.com.br/ UEAM2002/

